İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener: "Halkımızla yönetmeye devam ediyoruz"

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, halk meclisi toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.


31 Mart'ta yapılan mahalli seçimlerinden sonraki bir aylık çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Tolga Erener, daha sonra vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.


Görele'yi halkımızla yönetmeye devam ettiklerini belirten Erener, “Gelişen ve büyüyen Görele'yi siz değerli halkımızla yönetmeye devam ediyoruz. 5 yıllık süre zarfında Görele'de çok ciddi çalışmalar yaptık. El atmadığımız, girmediğimiz mahalle, cadde ve sokak bırakmadık. Bunun mükâfatını da yerel seçimlerde aldık. Hız kesmeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Vaat ettiğimiz projelerimiz var. Yerine getirmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.