Görele Belediye Başkanı Tolga Erener: "Halkımızla yönetmeye devam ediyoruz"

31 Mart'ta yapılan mahalli seçimlerinden sonraki bir aylık çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Tolga Erener, daha sonra vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Görele'yi halkımızla yönetmeye devam ettiklerini belirten Erener, “Gelişen ve büyüyen Görele'yi siz değerli halkımızla yönetmeye devam ediyoruz. 5 yıllık süre zarfında Görele'de çok ciddi çalışmalar yaptık. El atmadığımız, girmediğimiz mahalle, cadde ve sokak bırakmadık. Bunun mükâfatını da yerel seçimlerde aldık. Hız kesmeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Vaat ettiğimiz projelerimiz var. Yerine getirmeye gayret gösteriyoruz” dedi.