Görele Belediye Başkanı Tolga Erener TGRT EU yayınına katıldı

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, TGRT EU'da yayınlanan "Burada Her Şey Var" programına konuk oldu, Görele'nin tarihini ve kültürünü ekran başındaki izleyicilerle paylaştı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ilk olarak TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki ile görüşerek bir süre sohbet etti. Erener, daha sonra Arzu Budak'ın sunuculuğunu yaptığı 'Burada Her Şey Var' programına konuk oldu. Programda 7 yıllık belediye başkanlığı dönemini değerlendiren Erener, gönül belediyeciliğini esas aldıklarını belirterek "Memleketimiz kadim bir memleket. Gezip, görmek, yaşamak lazım" dedi.

“Vatandaşlarımızla halk toplantıları yapıyoruz”

Belediyecilik faaliyetlerini aktaran Erener, "Göreve başladığımda ilk olarak makam kapımı kaldırdım. Doğrudan insanlarımızla görüşüp, iletişim halindeyiz. Halk toplantıları yapıyoruz. Eksiklik gördüğümüz alanlarda özellikle de alt yapıda çalışmalarımızı tamamladık. Gençlerimize çok önem veriyoruz. Yaz okulu programımızı faaliyete geçirdik. Etkilerini de çok iyi gördük. Gençlerin okul dersi ve ilmi eğitimler almalarını sağladık. Bunun yanı sıra sporda da başarılar elde ettik. Yöre olarak spora meraklıyız. Görelemizde salon sporu yapılmasını ve kadınlarımızın ön planda olmasını istedik. Kadınlar Hentbol Takımı'nı kurduk. Süper lige kadar çıktık. Yöre insanlarımız da bu spor dalına oldukça ilgi gösteriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Dünyanın en kaliteli fındığının Giresun'da üretildiğini ifade eden Erener, geçen yılki rekolteden de oldukça memnun kaldıklarını ve fındık üreticisinin de bu açıdan çok rahatladığını belirtti.

“Kemençe ve horon kursları ile kültürümüzü gençlerde yaşatıyoruz”

Karadeniz'in e önemli sembollerinden olan kemençenin Türkiye'deki en eski tarihinin Görele'ye dayandığını söyleyen Erener, “Araştırmalara göre Türkiye'deki en eski kemençeciler Görele'den çıkmıştır. Kemençe yöremizden tüm ülkemize mal olmuş bir enstrüman. Üç telden bir orkestra sesi çıkarıyor. Bizim için çok değerli bir çalgı. Bu bakımdan kültürümüz unutulmasın diye kemençe ve horon kursları açtık. Festivaller de düzenleyerek, çok farklı şehirlerden birbirlerini tanımayan insanları buluşturuyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Görelemizin kültürünü ön plana çıkarmalıyız”

Erener, yayın sonrası duygu ve düşüncelerini ise şu ifadelerle aktardı:

“Buraya katılmamızdaki amacımız zaten Görelemizi tanıtmaktı. Kültürümüzü, sanatsal değerlerimizi, yöresel ürünlerimizi insanlarımıza, Türkiye'ye ve dünyaya duyurabilmekti. Bu da bizim için güzel bir fırsat oldu diye düşünüyorum. İlçemizin saklı kalmış olan güzelliklerini insanlarımıza tanıtabildiysek ne mutlu bize. Görelemizin kesinlikle kültürünü ön plana çıkarmalıyız. Kemençesi, horonu, yöresel gıda ürünleri, pidesi, dondurması, kesme pastası, ekmeği ve özellikle gurmelerin sofrasında leziz görünen sebze yemekleri. Bunların tanıtılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Pandemiden sonra da insanların yoğun katılım gösterdiği fuarlarda ve tanıtım günlerinde daha çok bulunmaya devam edeceğiz.”