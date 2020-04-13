İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Görele Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından üretilen bin adet maskeyi ilçe esnafına dağıttı

Giresun’un Görele ilçe Belediyesi tarafından yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa yüz siperlik maske dağıtımında bulunuldu.

Giresun'un Görele ilçe Belediyesi tarafından yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnafa yüz siperlik maske dağıtımında bulunuldu.


Belediye Başkanı Tolga Erener de maske dağıtımına katılarak, esnaflara uyarılarda bulundu. Belediye olarak ilçede Kovid-19 tedbirlerini uygulamayı sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Tolga Erener, “Belediye olarak zabıta ekiplerimizle beraber esnafa yüz siperlik maske dağıtımında bulunduk. Gençlik Merkezimiz tarafından üretilen bin adet yüz siperlik maskeyi esnaflarımıza dağıtımda bulunduk. Bu kapsamdaki dağıtım çalışmamız devam edecektir. Vatandaşlarımızdan ricamız mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönündedir. Her zaman güvenli sayılan sosyal mesafeyi korumalarıdır. Bu süreçte sağlık tedbirlerimizi almaya lütfen özen gösterelim. Unutmayalım ki evde hayat var” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.