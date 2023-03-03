Görele Belediyesi hizmetlerinde hız kesmiyor

yılına günler kala bugüne kadar vaat ettiği hizmetleri tek tek yerine getirdiğini söyledi.

İlk günkü heyecanıyla “Halka Hizmet, Hakka Hizmet” düsturuyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Tolga Erener, “İlk göreve başladığım 2019'dan sonraki ikinci dönemimizde de ilk dönemde olduğu gibi hizmetlerimizde sınır tanımadan çalışıyoruz” dedi.

İlçenin yüzde 55'ine doğalgaz bağlandı

Görele halkına söz verdiği en önemli hizmetlerden birisi olan doğalgaz projesini de hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Erener, “En büyük projelerimizden bir tanesi olan doğal gaz projesini hayata geçirdik. Şu an itibariyle Görelemizin yüzde 55'i civarında bir yere doğalgaz bağlantımız yapıldı. Bu yılki devam edecek olan çalışmalarla inşallah 2023 sonunda yüzde 80'lik hedefimizi başarmak istiyoruz ki başaracağız. 2023 ihalesi yapılıncaya kadar doğalgazdan dolayı bozulmuş olan kaldırım ve yollardaki parke ve yol beton asfalt çalışmalarımız da devam ediyor. Bunun haricinde halkımıza vermiş olduğumuz müjdeli sözlerden bir tanesi olan kütüphanemizin inşaatı bitti iç dizaynı da bitti, çok kısa bir süre içerisinde hizmete açılacak. Yine bunun haricinde halkımızın da mutlu olacağına inandığım yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşaatı bitirildi” diye konuştu.

İstihdama yatırımlar artıyor

-İlçeye ulaşım ve altyapının yanı sıra istihdam sağlayacak yatırımlara ağırlık verdiklerini kaydeden Başkan Ener, “Kumyalı ve Yeşiltepe mahallelerimiz arasına yaya köprüsü sözümüz vardı. DSİ ile beraber ortaklaşa yapmış olduğumuz projede hayata geçti. Köprünün ayakları atıldı şu anda çelik profilleri de atıldı ve bir buçuk ay sonra halkımız Kumyalı mahallesinden Yeşiltepe mahallesine yürüyerek gelip gidecekler. Hem trafiği hem de sirkülasyonu son derece rayına oturtmuş olacağız. Bunların yanı sıra ilçe istihdamına önemli katkı sağlayacak olan bir tekstil fabrikası projemiz var. DOKA ile başlatmış olduğumuz protokol gereğince tekstil fabrikası ihalemizi yaptık. Çanakçı yolu üzerinde belediye kademesinin yanında 4 dönümlük alanda devam eden bina hızla yükseliyor. Yaklaşık 4 ay sonra çalışmaya başlayacak ve 300 insanımıza iş imkanı sunacak” şeklinde konuştu.

Taşocağı alanı OSB alanı oluyor

Çavuşlu'da Katı Atık Bertaraf Tesisinin de bulunduğu taşocağı alanına Giresun'un 4. Organize Sanayi Bölgesinin kurulacağı müjdesini de veren Başkan Erener, “Giresun 4. Organize Sanayi Bölgesi girişimlerimiz sonucu Çavuşlu Beldemizin taşocağına kurulması ilgili bakanlıktan onayladı. Şimdi resmi prosedürleri yerine getirerek 2 yıl içerisinde alt yapı çalışmasını bitirip fabrikaları oraya getirebilmektir. Esasında bu göçü tersine çevirecek önemli bir projemizdi. Nihayet bu hayalimizi de gerçekleştirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçe halkımız yeniden denizle buluşacak

Sahilde insanları denizle buluşturacak bir destinasyon alanı oluşturduklarını da belirten Başkan Erener, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Karadeniz Sahil Yolunun geçmesiyle ilçenin denizle bağlantısının kesilmişti. İnsanlar oturdukları parktan denize Karadeniz Sahil Yolunun ardından bakıyorlardı. Şimdi deniz kenarında bulunan 47 dönümlük dolgu alanında destinasyon çalışmalarımız devam ediyor. Burayı Karadeniz sahilinden geçerken en güzel yeri haline getireceğiz. Proje içerisinde festival alanları, kültürümüzü yaşatıcı etkinlik alanları, gözlem evi bunun haricinde insanımızın denizle buluşabilecekleri bir çay bahçeleri, gezinti alanları yer alacak. Hedefimiz bu projeyi haziran ayına kadar tamamlayabilmektir.”