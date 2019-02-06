Görele Belediyesi ile Kültür Turizm İl Müdürlüğü iş birliğinde kütüphane yapılıyor

Görele Halk Kütüphanesi için Görele Belediyesinde gerçekleştirilen protokole Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, Şube Müdürü Mustafa Apaydın katıldı.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, okuma alışkanlığını kazandırmak ve gençlerin eğitimine katkıda bulunmak için birçok projeye imza attıklarını ifade ederek yapılması planlanan halk kütüphanesi için çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

Yeni Kütüphanenin Yeşiltepe Mahallesi Stadyum mevkiinde bulunan yaklaşık bir dönümlük alana inşa edileceğini belirten Belediye Başkanı Erener, “Hem öğrencilerimizin hem büyüklerimizin faydalanabileceği 2 katlı olacak olan ve içerisinde cep sineması, sohbet odaları olan son derece modern bir kütüphaneye kavuşmak için yola çıktık. Kütüphane projemiz Görele Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ortaklaşa yapacak olduğu bir bina olacak. Kütüphane projemizin kısa bir sürece ihalesi yapılarak, Görele'miz güzel bir kütüphaneye kavuşacak. Kültür ve sanatla özdeşleşmiş olan ilçeye böylesine önemli bir hizmete ihtiyacı vardı. Bununda gerçekleşmesinde katkısı olanlara teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı, uğurlu olur” dedi.

Görele'de bir ilki gerçekleştireceklerini belirten Giresun İl Kültür Ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ise, “Her şey modern refah düzeyimiz arttı. Bu refah düzeyi ile beraber bizim kütüphane gereksinimlerimiz de arttı. Ben inanıyorum ki Görele'deki bu proje bir rol model olacak. Nasıl bu proje rol model olursa bizlerde çocuklarımıza kitap okuyarak rol model olacağız. Ben bu projeyi çok önemsiyorum. Çok önemli bir iş. Ben Görele'nin şanslı olduğunu düşünüyorum. Neden? Görele kültürüyle var olan bir yer. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk Milli Eğitim Bakanı buralıdır. Bu çok önemli bir şey. Burası kitabıyla, defteriyle, kültürel ögeleriyle farklı bir yere oturma şansı var. Şehir kültürü, şehir aidatı olabildiği bir yer. Ben gösterdiğiniz özveriden, ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.