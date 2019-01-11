Görele Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesinden mutlu son

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, yapılan iş sözleşmesinin işçilere hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek, işçilere göstermiş oldukları performanstan dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Tolga Erener, “Görele Belediyesi beş yıl içerisinde çok başarılı işlere imza attı. Buda sizlerin üstün gayretleri neticesinde oldu. Ben sizlerden memnunum. Verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştınız. Gelecek yıllarda da aynı performans içinde çalışarak, Görele'yi hep beraber kalkındırmaya devam edecek olduğumuza inanıyorum. Biz ne kadar iyi olursak, işlerimizde o derece güzel işliyor. Ben sizlere teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Belediye İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Halil Yeşiltepe ise, yapılan toplu iş sözleşmesinin diğer belediyelere örnek olmasını dileyerek, Erener'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Erener ve Belediye İş Sendikası Giresun Şube Başkanı Halil Yeşiltepe, toplu iş sözleşmesine imzalarını attı.