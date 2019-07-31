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Görele Belediyesinden su takviyesi

Görele Belediyesi özellikle yaz aylarında yaşanan su ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışmaları başlattı.


Görele Belediyesi tarafından ilçenin Ünlüce Mahallesi Devge altı su kuyuları mevkinde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Tolga Erener, yeni açılan kuyular sayesinde Görele'nin su ihtiyacının önemli şekilde karşılanacağını söyledi.


Su kuyusu sondaj çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Erener, “Yaz aylarında yoğun nüfus artışı ile su sıkıntısı yaşamamak için 30 metre derinliğinde 17/5 kuyu delgisi ve 330 mm borulama sistemi ile yeni su kuyusu açma çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin her noktasında yaptığımız içme suyu şebeke çalışmalarının tamamlanmasıyla Görele en temiz içme suyuna sahip olacaktır. Yaz aylarında yoğun nüfus artışı ile ilçemizin su sıkıntısı çekmemesi için kendimizi en zor günler için hazırlıyoruz” dedi.

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