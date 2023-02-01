Görele Belediyesi'ne DOKAP'tan proje desteği

Görele'de hayata geçirilmesi planlanan ‘Canlı hayvan pazarı' projesi Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca kabul edildi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen projenin protokolü, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin tarafından imzalandı.

‘Canlı Hayvan Pazarı' projesinin kabul edilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür eden Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Bir projemizin daha kabul edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Görele Belediyemiz ile DOKAP eş finansmanı ile ilçemizde hayata geçirecek olduğumuz 'Canlı Hayvan Pazarı' projemizin imzalarını DOKAP Başkanımız Hakan Gültekin ile imzaladık. Hayırlı olsun” dedi.