İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Görele ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Giresun’un Görele ilçesi Çiftlik köyü artan Covid-19 vakaları nedeniyle Görele Kaymakamlığı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.

Giresun'un Görele ilçesi Çiftlik köyü artan Covid-19 vakaları nedeniyle Görele Kaymakamlığı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.


Karantina kararı ile ilgili yapılan açıklamada, “Çiftlik köyünde Covid-19 tanısı konulan yaklaşık 20 kişi tedaviye alındı. Şu anda 4 kişi hastanede tedaviye alındı. Tespit edilen koronavirüs vakaları ve temaslıları nedeniyle Çiftlik köyü, Görele Kaymakamlığı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile karantinaya alınmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.