Görele ilçesinde bir köy karantinaya alındı

Giresun'un Görele ilçesi Çiftlik köyü artan Covid-19 vakaları nedeniyle Görele Kaymakamlığı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile karantinaya alındı.

Karantina kararı ile ilgili yapılan açıklamada, “Çiftlik köyünde Covid-19 tanısı konulan yaklaşık 20 kişi tedaviye alındı. Şu anda 4 kişi hastanede tedaviye alındı. Tespit edilen koronavirüs vakaları ve temaslıları nedeniyle Çiftlik köyü, Görele Kaymakamlığı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile karantinaya alınmıştır” denildi.