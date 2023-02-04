Görele'de doğalgazın ilk ateş yakma töreni düzenlendi

Giresun'un Görele ilçesinde başlatılan doğal gaz çalışmaları sonucu ilk gaz yakma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende konuşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, ilçenin hayalini kurduğu ve özlediği doğalgaza kavuştuğunu söyledi.

Görele'ye doğalgazı getirmek için çalmadık kapı bırakmadıklarını belirten Erener, “Görele için çok mutluyuz. Dün itibariyle evlerimize doğalgaz verilmeye başlanmıştır. Şuana kadar 70 hanemize doğalgaz verilmeye başlandı. Toplamda 5 bin 800 hanenin önünden geçti. İmar planları içerisinde 5 bin 900 hanemiz var. Bugün itibariyle Görele'de yüzde 54'lük oranı tutturmuş oluyoruz. Doğalgaz yatırımının ana hat borusunu da ilçemizin batı yakasına ulaştırdık. İnşallah bu yıl içerisinde yüzde 80'leri göreceğimizi düşünüyorum. Vatandaşlarımızdan bizimde bir ricamız olacak. Tüm Görele'nin bu gazdan daha fazla yararlanabilmesi için daha çok aboneye ihtiyacımız var. İlçemize doğalgazın yanı sıra daha fazla güzellikler sunacağız. Yakın zamanda Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz ile modern kütüphanemizin açılışını yapacağız. Mayıs ayında tekstil fabrikamızın açılışını yapacağız. İnşallah yılsonuna doğruda milletvekillerimizin katkılarıyla Görele'deki istihdam sonunu çözecek olan 4. Organize Sanayi Bölgemizi faaliyete geçireceğiz. Hizmetler durmuyor. Bizlerde sizlerin hizmetkarı olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Konuşmaların ardından doğalgaz ateşi meşalelerle yakıldı.