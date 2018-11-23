Görele'de güvenlik toplantısı yapıldı

Giresun'un Görele ilçesinde Kasım ayı ilçe güvenlik toplantısı yapıldı.

Görele Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda Kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısında Okul güvenliği, kent güvenlik sistemi, genel trafik ve asayiş, uyuşturucu ile mücadele, vatandaş duyarlılığı, sokak, park ve bahçelerde güvenli ortamla ilgili mevzuat, bakanlık ve valilik emirleri konusunda bilgilendirme konularının ele alındığı toplantıda, görüş alış verişinde bulunuldu.

Alınacak önlemlerin anlatıldığı toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Halil Ekiz, İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Yardım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, İlçe Müftüsü İhsan Öz, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, mahalle muhtarları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Güvenlik Toplantısında konuşan Kaymakam Ermiş, “Bundan sonra düğün merasimlerinde veya spor organizasyonlarında silah atılması kesinlikle yasak olduğunu başvuru yapanlara bildireceğiz. Silah atıldığı zaman sorumlusu kendileri olacaktır. Taksilerle ilgili uyması gereken kurallar aracın temizliği, araçta konuşma usulü, kılık kıyafet gibi konularda dikkat edilmesi gerekir. Sonuçta taksiler de kamusal hizmet veriyor. Araçlarda özellikle emniyet kemeri, trafikte makas atma gibi konularda trafik ihlalleri olduğunda herhangi bir belge veya kamera görüntü şartı olmaksızın güvenlik güçleri tarafından tutanak tutulacak. Bazı okul önlerinde riski bulunan beş okulumuza güvenlik görevlisi görevlendirdik ilçemizde bulunan tüm okullarda kamera sistemi çalışmaktadır. Emniyet güçlerimizin vatandaşımıza varlığını hissettirmesi gerekir. Park bahçe kontrollerini talimatını verdim. Biz Görele'yi Görele halkıyla birlikte yönetiyoruz. Yönetim sadece devletin kolluk kuvvetleri, belediye ve kaymakam ile olmaz halkın bu konuda duyarlı olması gerekir” dedi.