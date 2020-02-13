İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü kutlandı

Giresun’un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102.

Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.


Görele'nin kurtuluşunun 102. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, ilçe protokolü vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


Kutlama etkinlikleri Görele şehitliğine yapıla ziyaret ile başladı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Görele Belediye Başkanı Tolga Erener konuşma yaptı.


Erener, “102 yıl önce geldikleri gibi giden Rusların arkalarında bıraktıkları Ermeni çetelerinin yaptıkları katliamların üzerinden bir asır geçti” ifadelerini kullanarak, “Bir asır değil birkaç asır geçse de o günlerin acısını Görele halkı asla unutmayacaktır" dedi.


Görelelilerin işgale karşı kahramanca mücadele ettiğini belirten Erener, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu böylesi kahramanlıkların ve yiğitliklerin vatan için kendisini kara toprağa seve seve feda etmişlerin öyküleriyle doludur. Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü kutladığımız bu günde bütün dünyaya mesajımız barış, sevgi ve kardeşliktir" ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından törende ilçenin temsili kurtarılışı canlandırıldı. Halk Oyunları ekibinin gösterileri, Mehter Takımı'nın sunduğu konserin ardından tören sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.