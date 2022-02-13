Görele'nin kurtuluşunu ıslık dili ile kutladılar

Giresun'un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü etkinliklerle kutlandı. Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği ise, 104 yıl önce verilen mücadeleyi bölgede ‘kuşdili' olarak bilinen ‘ıslık dili' ile etkinliğe katılanlara anlattı.

Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği üyeleri de ıslık diliyle hep bir ağızdan, “Düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kutlu olsun. Zalimin karşısında, mazlumun yanındayız. Düşmanlar geldikleri gibi gittiler” dedi.

Islık dili ile yaptıkları gösterinin ardından bir açıklama yapan Dernek Başkanı Şeref Başkan, ”Bugün burada Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutlamak için toplandık. 104 yıl önce Görele ilçemizi ve bölgemizi işgale kalkışan düşmanlar geldikleri gibi arkalarına bakmadan gittiler. Milletimiz düşmanlara karşı mücadele ederek hem vatanını savundu hem de işgalleri önlediler. Milletimiz bölgemizi işgale kalkışanları hiçbir zaman unutmadı, bundan sonra da unutmayacak. Islık dili hem Kurtuluş Savaşı'nda hem de Görele ilçemizin kurtuluşunda kullanılmıştır. Babaannem ve dedem bölgemizin düşman işgalinde ıslık dili ile haberleşerek düşmanlara karşı siper olmuşlar. Atalarımız ıslık dili ile düşman geliyor diye birbirlerine haber ederek düşmana karşı siper olmuşlar ve düşmanları yenmişlerdir” dedi.

Konuşmanın ardından Dernek Başkanı Şeref Başkan ve üyeler ıslık dili ile vatandaşları selamladı.