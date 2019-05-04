Görele'nin tarihi kitaplaştırıldı

Giresun'un Görele Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında basımı tamamlanarak, yayına sunulan ‘Görele Tarihi Kuruluşu ve Yükselişi' kitabı okuyucularıyla buluştu.

Görele Belediyesi olarak ilçemizi en iyi şekilde okuyucularına aktaran kültür yayınlarını desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele Kazası Nüfus Defteri Feridun M. Emecen, Ayhan Yüksel, Görele Mahkeme Sicili Ayfer Albayrak, Görele ve Yöresi Ağızları kitabı Sinan Koca, ‘Bağdat'tan Görele'ye Mektuplar' Mevlüt Kaya'nın ardından Feridun M. Emecen, Ayhan Yüksel ve İshak Keskin'in kaleme aldığı “Görele Tarihi Kuruluşu ve Yükselişi” adlı kitabımızda kültür yayınlarının arasında yerini aldığını söyledi.

Kitabın tanıtım programında konuşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Görele Tarihi” kitabımız, Görele'nin yerleşim safhalarını, iskan tarihini, idari ve iktisadi yapısını incelemeyi hedeflemektedir. Tarihi süreç içerisinde eski Görele'nin bu günkü Eynesil çıkışında olduğu, çıkan olaylar nedeniyle Elevi denilen yeni yerde Görele adıyla bugünkü kasabanın, ilçe merkezinin ortaya çıktığı, bunun da Türkiye'de yer değiştiren şehirlere ilginç bir örnek teşkil ettiği dikkat çekici temel bir tespit olarak burada ortaya konuşmuştur. Ele alınan Görele kasabası tarihi bugüne kadar pek kullanılmayan arşiv belgeleri ve mahkeme kayıtları, nüfus defterleri gibi temel kaynaklara dayalı olarak incelenmiştir. Bu orijinal kaynaklarla Görele'nin ilk defa geniş kapsamlı bir tarihinin yazılma işi gerçekleştirilmiştir.”

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Görele Tarihi” kitabının ortaya çıkmasında büyük emekleri bulunan Ayhan Yüksel, Prof. Dr. Feridun M. Emecen ve Prof. Dr. İshak Keskin'e teşekkür ederek, “Görele Belediyesi olarak kapsamlı içeriğiyle önemli bir kültür yayını olan ‘Görele Tarihi' adlı kitabımızı değerli halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elimizde gördüğünüz bu eser Görele tarih ve kültürüne verdiğimiz değerin bir başka örneğidir. Uzun yıllardan beri eksikliği görülen birinci ek kaynakların kullanıldığı bir tarihi kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarmış bulunuyoruz. Kitabımızı tüm vatandaşlarımızın okumasını tavsiye ediyorum. Çok önemli bir çalışma olduğuna inanıyorum. Böylesine önemli kültür yayınlarını belediye olarak desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.