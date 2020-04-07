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Görev başındaki polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına kandil simidi ikram edildi

Giresun Belediyesi tarafından Berat Kandili dolayısıyla görev başında olan güvenlik güçlerine ve sağlık personellerine Kandil simidi dağıtıldı.


Giresun Belediyesi Zabıta Ekipleri mübarek gün ve gecelerde ikram geleneğini sürdürerek şehrin giriş ve çıkışlarında, kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekipleri ile şehirdeki hastanelerde görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarına kandil simidi ikramında bulundu.


Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise belediye olarak mübarek gün ve gecelerde ikram geleneğini sürdürdüklerini belirterek “Cenabı Allah kabul etsin. Bu günlerde her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekir. Kandiller maneviyatımızın üst düzeyde olmamızı ve inancımızı daha da güçlenmesini sağlamaktadır. Tüm hemşehrilerimizin ve aynı zamanda tüm İslam Âleminin Berat Kandili'ni kutluyorum” dedi.

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