Görme bozukluğu bulunan Minik Ezgi'ye doğum günü sürprizi

Giresun'da Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan Ezgi Nebioğlu için Giresun Belediyesi doğum günü sürprizi yaptı.

Giresun'un Nizamiye mahallesinde yaşayan Yıldız ve Atilla Nebioğlu çifti görme bozukluğu bulunan 6 yaşındaki kızları Ezgi'nin doğum günü için Vefa Sosyal Destek Hattına başvurdu.

Giresun Belediyesi Zabıta Ekipleri, Nebioğlu ailesinin evine giderek Minik Ezgi'nin doğum gününü kutladılar. Pamuk Prenses ve Palyaçonun eşlik ettiği doğum günü sürprizinde Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu adına hediyeler takdim edildi.

Minik Ezgi düzenlenen etkinlikten dolayı herkese teşekkür etti. Yıldız ve Atilla Nebioğlu, doğum gününü okulda yapmayı planladıklarını ancak korona virüs engelinden dolayı bu şekilde yapmak istediklerini belirttiler. Nebioğlu ailesi isteklerini yerine getiren Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'na ve Vefa Destek Ekipleri'ne teşekkür etti.