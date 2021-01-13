İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Görme engelli kayıp şahıs sabaha karşı evine döndü

Giresun’un Dereli ilçesinde kayıp ihbarı üzerine aranan görme engelli, sabaha karşı evine döndü.

Giresun'un Dereli ilçesinde kayıp ihbarı üzerine aranan görme engelli, sabaha karşı evine döndü.


İlçenin Yüce Köyü'nde 72 yaşındaki Mehmet Ali Bayrak akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. AFAD, jandarma ve AKUT ekiplerince görme engelli Bayrak'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin gece boyunca arama çalışmalarına devam ettiği sırada kayıp Mehmet Ali Bayrak sabah saatlerinde eve döndü.


Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Bayrak'ın yüzde 85 görme engelli olduğu için hava kararınca gittiği ormanda yolunu kaybettiği hava aydınlanınca da yolu bularak eve dönebildiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.