Görme engelli kayıp şahıs sabaha karşı evine döndü

Giresun'un Dereli ilçesinde kayıp ihbarı üzerine aranan görme engelli, sabaha karşı evine döndü.

İlçenin Yüce Köyü'nde 72 yaşındaki Mehmet Ali Bayrak akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. AFAD, jandarma ve AKUT ekiplerince görme engelli Bayrak'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin gece boyunca arama çalışmalarına devam ettiği sırada kayıp Mehmet Ali Bayrak sabah saatlerinde eve döndü.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Bayrak'ın yüzde 85 görme engelli olduğu için hava kararınca gittiği ormanda yolunu kaybettiği hava aydınlanınca da yolu bularak eve dönebildiği bildirildi.