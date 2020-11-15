Görüntülü muayene dönemi başladı

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Bulut, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) içerisinde, Covid-19 pandemisi kapsamında riskli grupta bulunan kişilerin herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmeden görüntülü görüşme ile hekim tarafından muayene olmalarını sağlayan “Görüntülü Muayene Randevusu” hizmeti sunulmaya başladığını söyledi.

Görüntülü nasıl randevu alınacağı konusunda da bilgi veren Başhekim Bulut, “Pandemi sürecinde riskli grupta bulunan vatandaşlarımız MHRS'ye kimlik numaralarıyla giriş yaptığında 'Görüntülü Muayene'ye otomatik olarak yönlendirilir. Çıkan bilgilendirme mesajında 'Tamam'a tıklanır ve randevu alma süreci gerçekleşir. Uygun saat seçilerek görüntülü muayene onaylanır. Muayene saatinde görüntülü muayene başladığında hastamıza SMS mesajı gelir. Gelen mesajdaki linke tıklayarak telefonunuzdan veya kamera mikrofon özelliği taşıyan bilgisayarınızdan görüşmeyi başlatabilirsiniz. Hastanemizde çocuk sağlığı ve hastalıkları branşında ihtiyaç duyan 0-18 yaş hastalarımıza ebeveynleri eşliğinde bu hizmeti başlatmış bulunmaktayız. Doluluk oranlarımıza göre randevu saatlerimizi arttırmayı planlamaktayız” bilgisini verdi.