Grip her yıl 15 bin ile 70 bin insanın ölümüne neden oluyor

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Arzu Yetkin, gribin influenza virüslerle oluşan viral bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, genellikle hafif, orta şiddette hastalık tablosu oluşturduğunu söyledi. Gribin bazı kişilerde ölümle sonuçlanabilen ağır hastalık tablosu da oluşturabilmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Yetkin, “Hastalık her yıl Avrupa kıtasında 4 milyonu etkileyebilmektedir. Mevsimsel gribe bağlı 15 bin 70 bin ölüm gözlenebilmektedir” dedi.

Hastalığın halk arasında ‘paçavra hastalığı' olarak da bilindiğini ifade eden Prof. Dr. Yetkin, “Hastalık kendisini üşüme ve titreme ile ani yükselen ateşle göstermektedir. Bunun yanı sıra boğaz ve baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve akıntısı, kuru öksürük gibi şikayetlere de yol açabilmektedir. Ayrıca hastalarda çok belirgin kas ve eklem ağrısı ve halsizlik olup, hastalar kendilerini çok halsiz, adete paçavra gibi hissetmektedirler. Bu nedenle grip hastalığı halk arasında paçavra hastalığı olarak da bilinmektedir. Hastalarda bahsedilen bu şikayetler, genellikle beş veya yedi gün kadar sürebilmektedir. Bazı hastalarda şikayetlerin süresi daha uzayabilmektedir. Hastalarda bronşit, zatürre veya sinüzit gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir. İyileşme 10-14 günü bulabilmektedir. Yıllık olarak grip aşısını yaptıranlar veya daha önceki yıllarda grip geçirenler bu şikayetleri hafif olarak atlatabilmektedirler” ifadelerini kullandı.

Gribin en fazla öksürme ve hapşırma ile yayıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Yetkin, “Bunun yanı sıra hasta insanlarla öpüşmek veya tokalaşmak gibi yakın temasta bulunulması ile de bulaşabilmektedir. Hasta kişilerde semptomlar başlamadan bir gün önce bulaştırıcılıkları başlamakta ve şikayetler ortaya çıktıktan sonra 3-5 gün devam edebilmektedir. Çocuklarda bulaştırıcılık süresi 7-10 güne kadar uzayabilmektedir. Hastalık virüsü aldıktan sonra ortalama olarak iki gün içerisinde şikayetler ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

“En az 10 saniye su ve sabunla eller yıkanmalı”

“Hastalıktan korunmak için hasta olan kişilerin öksürürken veya hapşırırken ağızlarını veya yüzlerini mendille kapatmaları gerekmektedir” diyen Prof. Dr. Yetkin, “Mendil bulamadıkları zaman kolları ile veya elleri ile ağızlarını kapatmaları hastalığın etrafa bulaşmasını büyük ölçüde engellemektedir. Ancak burada önemli olan bir başka husus bu tip bir temastan sonra ellerin en az 10 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması veya alkol bazlı el dezenfektanı ile ellerini temizlemeleri gerekliliğidir. Hasta kişilerin veya çocukların şikayetlerin şiddetli olduğu dönemde ev istirahatinde bulunmaları bulaşın azalmasına yardımcı olacaktır. Çocukların özellikle ateşin düşmesinden 24 saat sonrasına kadar okula gitmemeleri gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Aşı yaptırmanın hastalığa karşı önemli bir adım olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yetkin, “Her yıl yapılacak olan grip aşısı ile koruyucu immunite elde etmek mümkündür. Böylelikle de hastalığın komplikasyonlu olarak seyretmesi önlenmiş olacaktır. Grip aşıları yıllık olarak yenilenmektedir” dedi.