GRÜ'de Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi düzenlendi

Giresun Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Sorumlusu Ali Yılmaz tarafından verilen eğitimde AB Mali Yardımları ve diğer fon kaynakları hakkında bilgiler verildi. Yılmaz, Proje Döngüsü Yönetimi metodu hakkında açıklamalarda bulundu. AB Hibe Programı rehberine yönelik projeler hazırlamak üzere katılımcılardan proje ekipleri oluşturuldu. Bu proje ekiplerine, proje fikirleri çalışması, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi yapıldı. Geliştirilen proje fikirleri uygulamalı olarak gruplar tarafından diğer katılımcılara anlatıldı. Projelere ait faaliyet planı ve faaliyet bütçesi hazırlandı. Yapılan çalışmalar proje başvuru formuna uygulanarak eğitim sona erdi.

Eğitim sonunda katılımcılara eğitim sertifikaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Serkan Soylu ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çağın Yücel tarafından verildi.

Gruplar tarafından Giresun'da bulunan eski mahkum ve tutukluların iş gücüne katılım oranının arttırılması projesi, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması projesi, teknoloji bağımlılığı ile mücadele projesi, kırsalda yaşayan kadınlara meslek edindirme projesi, Kamu kurumlarında mobbing ile mücadele projesi, Kümbet Kültür Köyü Projesi, Meslek Liseleri ve MYO eğitim müfredatlarının uyumlaştırılması projesi fikirleri üzerine çalışmalar yapıldı.