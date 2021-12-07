GZT Giresunspor çıkışta

44 yıl sonra Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor, son haftalarda çok iyi bir çıkış yakaladı. Sezonun ilk 7 haftasında istediği sonuçları alamayan Çotanaklar, 8. haftadan itibaren ise apayrı bir kimliğe büründü.

Sezona Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleri ile başlayan Yeşil Beyazlılar, ardından Konyaspor ve Kayserispor ile berabere kaldı. 2 Ekim'de deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup eden ve Süper Lig'deki ilk galibiyetini alan GZT Giresunspor, o maçın ardından Çaykur Rizespor'u da 2-0 yenerek ilk kez üst üste ikinci galibiyetine imza attı. Ligin 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor, 11. haftada evinde oynadığı Antalyaspor maçında ise rakibine 2-1 yenildi.

12. haftada Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen Yeşil Beyazlılar, o maçtan sonra çıktığı maçlarda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ve son olarak Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek, 3'te 3 yaptı ve puanını 19'a yükseltti.