GZT Giresunspor - Fenerbahçe maçının ardından

GZT Giresunspor, Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık maçından 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Bu maç bizim için prova oldu. Galatasaray maçına kadar eksikliklerimizi giderip 3 puan ile ayrılmak istiyoruz” dedi.

GZT Giresunspor, Süper Lig öncesinde son hazırlık maçını Fenerbahçe ile oynadı. Sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Giresunspor, hazırlık sürecini tamamlayıp Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Galatasaray maçına odaklandı.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, eksikliklere rağmen oyunun üzerine koyarak ilerlediklerini ifade etti. Keleş, “2 günde bir maç yapmış olduk. Fakat oyuncuların sürelerini ayarladık. Sakatsız, kazasız ve belasız bitirdik. Samsun maçı ve bu maç biraz daha oyunun üzerine koyarak geliyor. Fakat eksiklerimiz var. 3-4 tane daha imza attırdığımız transferimiz var. Onlarda geldiği zaman daha iyi olacağız diye düşünüyorum. Transferlerimiz biraz geç katıldı. Ama belli bir süreç var. Önümüzde 1 hafta daha süre var. İnşallah Galatasaray maçına iyi bir şekilde hazırlanmış olacağız. Diabate ve Sankhare ile anlaştık ama hazır olmadıkları için oynatamadık. Bir santrafor ve bir kenar oyuncusu daha alacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor. Onlarda geldiğinde iyi olacağız diyebilirim. Bizim için bu maç bir prova oldu ama eksiklerimiz var dediğimiz gibi. Eksiklerimizi tamamladığımızda Galatasaray maçında iyi oyunumuzu daha da geliştirip 3 puanla ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.