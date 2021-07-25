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GZT Giresunspor, Joey Pelupessy'i kadrosuna kattı

Süper Lig’in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, Hollandalı futbolcu Joey Pelupessy ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor, Hollandalı futbolcu Joey Pelupessy ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Transfer çalışmalarını sürdüren GZT Giresunspor, Hollandalı futbolcu Joey Pelupessy'i kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesaplarında ‘Ailemize hoş geldin' paylaşımını yaparak yeni transferi 28 yaşındaki Joey Pelupessy ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak İngiltere takımlarından Sheffield Wednesday'de forma giyen Pelupessy, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sözleşme imzalayarak takımla birlikte kamp çalışmalarına katıldı.

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