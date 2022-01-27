İhlas Haber Ajansı

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GZT Giresunspor, Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanıyor

GZT Giresunspor’da, Aytemiz Alanyaspor maçından sonra oyunculara verilen izin bitti.

GZT Giresunspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçından sonra oyunculara verilen izin bitti. Lige verilen milli arayı kamp yaparak değerlendirmek isteyen Çotanaklar, Antalya'da toplandı.


Yeşil Beyazlılar bu sabah gerçekleştirdikleri antrenmanla Süper Lig'in 24. Haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı. Giresunspor'un Antalya kampı bir hafta sürecek.


Çotanaklar, 3 Şubat'ta Antalya'dan ayrılıp Konyaspor maçı için Konya'ya geçecek.

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