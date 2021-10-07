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GZT Giresunspor'da Ç. Rizespor mesaisi başladı

GZT Giresunspor, Süper Lig’in 9.

GZT Giresunspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Göztepe maçından sonra izne çıkan Karadeniz ekibi, ligin 9. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına start verdi. Yeşil-beyazlılarda, sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Souleymane Doukara ve Erol Can Akdağ, izinli olan Younousse Sankhare, Fousseni Diabate ve Onurcan Piri ile ülkelerinin milli takımlarına giden Aziz Behich ve Joseph William Champness antrenmana katılmadı. Gerçekleştirilen idmanı Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ve bazı yöneticiler de takip etti.

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