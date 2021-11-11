GZT Giresunspor'da Douglas Bacelar şoku

GZT Giresunspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Douglas Bacelar'ın, ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Giresunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada “Futbol takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada ayağına darbe alan futbolcumuz Douglas Bacelar'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 4. ayak (metatars) tarak kemiğinde kırık oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.