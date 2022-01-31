GZT Giresunspor'dan Flavio açıklaması

Süper Lig temsilcisi GZT Giresunspor'dan yapılan açıklamada, “Bazı internet sitelerinde sezon başında Trabzonspor'dan kiraladığımız futbolcumuz Flvio Medeiros da Silva ile ilgili yer alan ve oyuncumuzun takımımızdan ayrılacağı, Trabzonspor kulübünün Flavio'yu geri çağıracağı yönündeki haberler tamamen hayal ürünü olup gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Açıklamanın devamında; “Kardeş kulübümüz Trabzonspor'un ne böyle bir arzusu ne de talebi bulunmamaktadır. Gerek saha içinde, gerekse saha dışındaki performansından oldukça memnun olduğumuz oyuncumuz Flavio, sezon sonuna kadar Giresunspor forması giymeye devam edecektir. Giresunspor'umuza zarar verme arzusundaki kesimler tarafından ortaya atılan maksatlı haberlerin kulübümüzce dikkatle takip edilmekte olduğunun kamuoyunca bilinmesini isteriz. Amacı belli olan bu tip haberlere itibar edilmemesini diliyor, maksatlı yapılan bu gerçek dışı haberlerle ilgili takdiri Giresunspor camiasına bırakıyoruz” ifadelerine yer verildi.