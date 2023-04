Hakan Keleş: "3 puan alamadığımız için üzgünüz"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Alanyaspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "3 puan alamadığımız için üzgünüz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Giresunspor, sahasında oynadığı Alanyaspor karşılaşmasında 2-0 geriden geldiği maçı 2-2 berabere tamamladı. Son 3 maçtır sahadan berabere ayrılan yeşil beyazlılar 10 maçtır galip gelemiyor. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, şunları söyledi:

"Kazanmamız gerek bir maçtı. Kazamadık, üzgünüz. Oyunun geneline bakacak olursak üstün olduğumuzu daha net pozisyonlarımızın olduğunu düşünüyorum. İlk yarı iyi başlamamıza rağmen geri düştük. Burada biraz sıkıntılar çektik ama ikinci yarı oyuna soktuğumuz oyunculardan aldığımız verim bugün beni memnun etti. Kazansaydık büyü avantaj elde edecektik. Lig uzun daha çok maç var. Telafisini yapabileceğimiz maçlar. 3 puan alamadığımız için üzgünüz. Burada oyuncularımın zaman zaman tepki gördüğünü gördüm. Biz transferi kapalı bir takımız. Sıkıntılarda çekiyoruz. Oyuncularımızın performansları düşecek ama yükselecek. Burada oyuncularımıza her zaman destek olmamız gerekiyor. Bu bizim için üzücü bir şey. Geldiğim günden beri bayağı bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Burada iyi şeylerde yaptık. Son zamanlarda gördüğüm şeyler beni üzüyor. Güçlü bir camia olmak zorundayız. Sıkıntılar çekiyoruz. Tabi galip gelemiyoruz, sorunlar yaşıyoruz. Burada her beraber bir şeyler başaracağız. Geçen sene başardığımız gibi. Bu beni biraz üzüyor. Başkanımızı tebrik ediyorum. İnanılmaz şekilde oyuncularımı motive etti. Bu bizim için ilerisi adına güzel olacağını düşünüyorum. 2-0 geriden gelmek, kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Ligde her puan önemli ve değerli."