Hakan Keleş: “Bugün bulduğumuz pozisyonları attık”

Bugün bunu da sahaya yansıttık” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'yi mağlup eden GZT Giresunspor, 6 maç sonra galibiyet sevincini yaşadı. Maçın ardından değerlendirmede bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, “Gelecek adına iyi oldu. Haftalardır iyi oynadık ama sonuca yansıtamıyorduk. Bugün bulduğumuz pozisyonları attık” dedi.

Keleş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Maç öncesi çok kazanmak istiyorduk. Bugün bunu da sahaya yansıttık. Baştan sona kadar üstün oynadık. Son dakikalarda biraz baskı yedik. Ama seyircimizin önünde kazanmak güzeldi. Uzun zamandır onları da mutlu edemiyorduk. Oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Söylediğimiz her şeyi yaptılar. İyi bir maç çıkardılar. Gelecek adına iyi oldu. Haftalardır iyi oynadık ama sonuca yansıtamıyorduk. Bugün bulduğumuz pozisyonları attık. Daha fazla da atabilirdik. İkili avantajı da kazandık. Zor maçlar başlıyor. Seyircilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzde Rize maçı var. Ona hazırlanacağız. Rahatlamak için onu da kazanmak istiyoruz” dedi.

Muhammed Gümüşkaya'nın maçta gösterdiği performansı değerlendiren Keleş, “Muhammed çok istediğim oyuncuydu. Fener'de şans bulamıyordu. Burada yavaş yavaş takıma adapte etmeye çalıştık. Daha da iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Keleş, Umut hakkında ise, “Zaman zaman hepsine süre veriyoruz. Umut şansını iyi değerlendirdi. Antrenmanlarda güzel devam ettiği sürece formayı giyecek” şeklinde konuştu.