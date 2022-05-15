Hakan Keleş: "Eksikliklere rağmen iyi mücadele ettik"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Eksikliklere rağmen rakibin kadro kalitesine rağmen oyuncularımız inanılmaz mücadele etti" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında GZT Giresunspor, konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 1 puanla sahadan ayrıldı. İç sahada son 6 maçtır kaybetmeyen GZT Giresunspor, ligin son haftasına 45 puanla girdi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, şu ifadelere yer verdi:

"Maçtan önce biz hedefimize ulaşmıştık. Rakibimizin hedefi vardı. Zor maç olacağını biliyorduk. Onun için ilk yarı biraz kontrollü oynadık ve pozisyon vermedik. Uzatmalarda yediğimiz bir gol moralimizi bozsa da ikinci yarı üstün oynadık. Pozisyonlarımız var. Kazanabilirdik de. Bu kadar eksiğe rağmen rakibin kadro kalitesine rağmen oyuncularımız inanılmaz mücadele etti. Seyircilerimizin önünde son 6 maçtır yenilmiyoruz. Bizi çok iyi destekliyorlar ve sevgi gösterisinde bulundular. Onlara teşekkür ediyorum. İçerideki son maçımızı oynadık. Şimdi Hatay deplasmanı var ama 2 oyuncumuz cezalı duruma düştü. 2 tane daha gidecek aramızdan. Zaten 11-12 kişiyle mücadele ediyorduk. Son maç biraz sıkıntı çekeceğiz fakat gençlerimiz oynama şansı bulacaklar. 45 puan yaptık. Önümüzde bir maç daha var. Ondan sonra tatil. Oyuncularım hak ettiler. Güzel bir tatil yapacaklar. Önümüzdeki sezonu garantiledikten sonra çalışmaya başladık. Güzel bir kadro oluşturuyoruz. Geçen sene geç kalmıştık. Biraz erken davranıp biran evvel bitirebiliriz."

İkinci yarı oyunu tersine çevirdiklerini belirten Keleş, "İlk yarı biraz kontrollü oynayalım dedik. Rakibin ofansif gücü çok yüksekti. Önde bastığımız zaman arkada biraz sıkıntı çekebilirdik. Biliyorsunuz biraz problemlerimiz var. Kazandığımız topları iyi değerlendirebilseydik, çıkarken son pasları değerlendiremedik orada biraz sıkıntı çektik ama ona rağmen rakibe de pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Takım savunmasını çok iyi yaptık. Bu bir tercihti ama ikinci yarı tercihimizi değiştirdik. İç saha oyunumuza döndük biraz. Dediğim gibi rakip inanılmaz güçlü. Biraz kontrollü oynamak zorundaydık. Bu konuda çok fazla eksiğiz ama oyuncular 90 dakika iyi bir şekilde tamamladılar. İkinci yarı oyundan memnunum. Yorulan oyuncularımızı değiştirmekte biraz sıkıntı çektik. Fakat çoğu şey planımız içindi" şeklinde konuştu.