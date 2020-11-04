İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakan Keleş: "Her maçı kazanmak için oynuyoruz"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, hedeflerinin her zaman kazanmak olduğunu söyledi.


Giresunspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Tekirdağspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanan Giresunspor bir üst tura yükseldi. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ertelenen Altayspor maçıyla ilgili, “Bu virüs ile uğraşacağız tabi ki. Sıkıntılar yaşıyoruz ama Allah'a şükür takımımızda herhangi bir sorun yaşamadık. Rakiplerimiz sorun yaşıyor bu da bizim tempomuzu biraz düşürüyor” dedi.


Keleş, hedeflerinin her zaman 3 puan olduğu vurguladı. Keleş, “Önümüzde milli takım arası ve Bandırmaspor maçı var. Bandırmaspor maçında da içeride kaybettiğimiz maçın telafisini yapacağız. Hedef her zaman 3 puan. Bir üst lige çıkmak için uğraşıyoruz. Bu yüzden her maçı kazanmak için oynuyoruz. İçeride kaybettiğimiz maçta sıkıntılar yaşadık. Kapalı bir defansa karşı oynadık. Oynamaya çalıştık, rakip de oynatmadı. Hakemler de buna biraz müsaade etti. Daha üretken olmamız gerekiyordu. Pozisyonlarımız tamam ama sonuçlandırmada sorunlar yaşadık. Ama inanıyorum ki iyi bir kadro kurduk. Bu kadro bizi hedeflerimize doğru götürecek” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.