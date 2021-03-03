Hakan Keleş: "Kalan 10 maçı kazanabilecek güçteyiz"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, pazar günü deplasmanda oynayacakları Ümraniyespor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kalan 10 maçı kazanabilecek güçteyiz" dedi.

TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Giresunspor, geçtiğimiz hafta Altay'a 2-1 yenilerek 12 maçlık galibiyet serisini sonlandırmıştı. Teknik Direktör Hakan Keleş, bu durumun üzücü olduğunu belirterek, “Kredimiz vardı onu burada harcamış olduk” dedi.

16 maç sonra mağlubiyetle tanışan yeşil-beyazlılar, Ümraniyespor karşısında Altay mağlubiyetini telafi etmek istiyor. Süper Lig'e hedefine odaklanan Giresunspor'da Teknik Direktör Hakan Keleş, kalan 10 maçı kazanabilecek güçte olduklarını ifade etti. Keleş, “Önümüzde 10 maç daha var, bunların hepsini kazanabilecek güçteyiz, iyi oynadığımız bir maçı kaybettik. Fakat önümüzde kazanacağımız maçlar var, yolumuza devam ediyoruz, hedefimiz var, hedefimize ulaşmak için elimizden geldiğince mücadelemizi devam ettireceğiz. Bir an önce rahatlamak istiyorduk, fakat 16 maç sonra mağlubiyetle tanıştık. Önümüzde Ümraniye maçı var, onu kazanarak telafi etmek istiyoruz. Biz güçlü bir camiayız tabii ki mağlubiyetler olacak ama bu mağlubiyetlerden çok çabuk kurtulup telafisini yapmak zorundayız. Takımımıza güveniyoruz. Taraftarlarımızın da desteği sürüyor, Ümraniye maçıyla bunu telafi edeceğiz” ifadelerini kullandı.