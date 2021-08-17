Hakan Keleş: “Kazanmak istiyorduk, olmadı”

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Galatasaray maçının ardından, "Kazanmak istiyorduk, olmadı. Oyun güzel, skor kötü" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, “Lige iyi başlamak istedik, uzun süredir ligde değildik. Galatasaray güçlü takımlardan biri, ilk bölümde başa baş mücadele vardı. Çok fazla pozisyon vermedik. Penaltılar bizi motivasyon olarak olumsuz etkiledi. Eksiklerimiz de vardı. 10 kişi kalmamızın ardından zorlandık ama Galatasaray'da 10 kişi kalınca dengeyi tekrar kurduk. Genel olarak oynanan oyundan memnunum. Çünkü eksiklerimiz var. Günden güne daha iyi olacağız. Kazanmak istiyorduk, olmadı. Oyun güzel, skor kötü. Önümüzde Kasımpaşa deplasmanı var, ona hazırlanacağız” diye konuştu.

"Mağlubiyeti hakeme bağlamak bize yakışmaz"

Hakemler hakkında yorum yapmak istemediğini ifade eden Keleş, “Ben hakemler hakkında yorum yapmak istemiyorum, biz kulüp olarak da geçen seneden beri hiç yorum yapmadık. Hakemler de insan, hata yapabilirler. Fakat bu maçta bana göre dengeleri sağlayamadı. Tabii genç hakem, daha çok maç yönetecektir. Mağlubiyeti hakeme bağlamak bize yakışmaz. Onlar da, biz de, oyuncular da hata yapabilir. Keyifli bir futbol oynadık, takım uyumumuz sağlanınca daha iyi devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

"4-5 transfer daha yapacağız"

4-5 transfer daha yapacaklarını belirten Keleş, “Transfere ihtiyacımız var. Ofansif olarak çok fazla oyuncumuz yok. İki kanat, sol bek ve forvete takviye yapacağız. Sol bek en acil transfer yapmamız gereken bölge. Emre Taşdemir'i istiyoruz, inşallah olumlu sonuçlanır. Yaklaşık 4-5 transferi önümüzdeki haftaya kadar yetiştirip, tamamen hazır hale geleceğiz” ifadelerini kullandı.