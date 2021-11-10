Hakan Keleş: "Puan kayıplarımızı telafi edeceğiz"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligde geride kalan 12 haftada ilk haftalarda belirli bir istikrar yakalayamasalar da sonradan yeni takım olmanın getirdiği dezavantajları çözerek, istikrarlı bir şekilde futbol oynamaya başladıklarını belirterek, "Normalde bunu yakalamak için şüphesiz daha uzun süreler gerekir ancak biz takım olarak çok iyi bir şekilde birbirimize uyum sağladık. Önümüzde 20 Kasım'da oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçı var, geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz puan kayıplarını inşallah milli arayı da iyi değerlendirerek bu maçta telafi edeceğiz" dedi.

Giresunspor'un çok iyi işler başaracağını ve mutlaka bu ligde kalıcı olacağını vurgulayan Keleş, "Giresunspor'un çok iyi işleri başaracağına inanıyorum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Biz sonuç anlamında inişli çıkışlı performans göstersek de, oynadığımız futbolun da güzelliğiyle birlikte bizim her zaman arkamızda oldular ve bundan sonra da olacaklarını biliyorum. Devre arasında takımımıza yapacağımız küçük takviyelerle birlikte de çok daha iyi hale geleceğiz. Seyirci kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte de tüm Giresunluları, Giresunsporluları 20 Kasım'da oynayacağımız Malatyaspor maçına davet etmek istiyorum. Biz taraftarımızla, yönetimimizle, takımımızla güçlüyüz. Yeter ki hep beraber kol kola, omuz omuza olmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.