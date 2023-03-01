Hakan Keleş: "Şehir olarak takıma sahip çıkmamız gerekiyor"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, yönetim değişikliği ile zorlu sürecin değişeceğini aktararak, "Şehir olarak takıma sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Pazar günü karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Çotanak Arena antrenman sahasında bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, kulüp olarak zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Yönetim değişikliği oldu inşallah bu dönemi atlatacağız. Ancak bulunduğumuz yere hiç kolay şekilde gelmedik. Sıkıntılar çekerek geldik ama bu zorlukları aşmasını bildik. Yine önümüzde zorlu bir süreç var, kulüp olarak kenetlendik ve taraftarımızın desteğiyle de bu zorlu süreci de aşmamız gerekiyor. Aynı şekilde Konya'nın da bir kötü gidişatı var ve kendi sahasında kazanmak isteyecekler, biz de kaybetmemek, kazanmak adına elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte bir galibiyete bir morale ihtiyacımız var. Onu da Konya deplasmanında kazanacağımızı düşünüyorum. Oyuncularımızı buna göre hazırlayacağız” diye konuştu.

"Sadece yönetimle olmaz, şehir de sahip çıkmalı”

Yönetim değişikliğiyle beraber şehrin de takıma sahip çıkması gerektiğini ifade eden Keleş, “Daha önce çalıştığımız yöneticiler vardı ve başkanımızla da çalıştık. Takımda olumlu bir hava oldu ve olması da gerekiyordu. Ancak bu sadece yönetimle olacak bir iş değil, şehir olarak takıma sahip çıkmamız gerekiyor. Bir takım zorluklar çektik ama desteği gördükçe, moral ve motivasyonu yükselttikçe güzel şeyler olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Perez: "Kazanmak arzusuyla deplasmana gideceğiz"

Giresunpsor'un defans oyuncusu Alexis Perez ise, Konyaspor maçını değerlendirerek, takımdaki geleceği adına açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Alexis Perez, Türkiye'deki yardımlaşma ve dayanışmayı görmenin mükemmel bir şey olduğunu ifade ederek, yaraların en kısa zamanda sarılacağına inandığını söyledi. Konyaspor maçıyla ilgili de konuşan Kolombiyalı oyuncu, "Takımımız zorlu süreçlerden geçti, ancak her şeye rağmen kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Ben de takımın defanstaki lider oyuncularından biriyim ancak hocamızın da dediği gibi en iyi defans kompakt olarak yapılan defans. Biz de kompakt defans yaptığımızda daha iyi oynuyoruz. Sezonun son bölümünde de umarız daha iyiye gidip bu işi başaracağız. Maçlar ne kadar 0-0 devam ederse biz kazanmaya o kadar yakınız. Konyaspor karşılaşmasını değerlendirecek olursa, Konyaspor uzun süredir kazanamıyor, zor süreç geçiriyorlar ama bizde uzun süredir kazanamıyoruz. Bu defa Konyaspor karşısında kazanacağımızı düşünüyoruz. Konya'ya gittiğimizde de kazanma arzusu ve sorumluluğuyla gideceğiz. Kötü gidişe son verip iyi bir çıkış yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Gidersem Giresunspor'u Süper Lig'de bırakarak giderim"

Giresunspor'da geleceği hakkındaki sorulan soruya da cevap veren Alexis Perez şunları söyledi: ”Bir gün Giresunspor'dan gideceksem mutlaka Giresunpor'u Süper Lig'de bırakarak ayrılacağım. Bu benim profesyonel olarak sorumluluğum. Bunun yanı sıra yönetimdeki değişim takıma çok iyi bir hava kattı. Bu takımdaki arkadaşlara da olumlu yansıdı. Sezonu mutlu bitirmeyi umut ediyoruz. Ayrıca taraftarımızın bizi nerde olursa olsun yalnız bırakmadığını söylemek isterim. Bunun için taraftarımıza teşekkür ederim.”