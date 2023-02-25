Hakan Keleş: “Yeni yönetime galibiyet hediye etmek istiyorduk”

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Giresunspor, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Teknik Direktör Hakan Keleş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Keleş, yaşanan depremler nedeniyle bugünlerde maç oynamanın zor olduğunu ifade ederek, “Acımız büyük haftalardır. Depremle yatıyoruz, depremle kalkıyoruz. Ülke olarak çok kötü günler geçiriyoruz. Biliyorsunuz biz de evladımız Saruhan Bolat'ı kaybettik. Başta o olmak üzere bütün hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz güçlü bir devletiz. Beraber yaralarımız sarıyoruz. İnşallah hep birlikte bu günleri atlatacağız. Zor günler ama bir şekilde atlatacağız. Bu günlerde maç oynamak biraz zor ama ona rağmen sahada bir şeyler yapmaya çalıştık. Oyuna gelecek olursak ligin iyi takımlarından oyun içi organizasyonları iyi olan bir takıma karşı ilk yarıda çok fazla bir şey yapamadık. Üretkendik ama rakibe verdiğimiz pozisyonlarda 2-0 geriye düştük. Fakat ikinci yarı oyun, mücadele isteği oyuncuların gelecek adına bizim için iyi oldu. Ama sonuç olarak erteleme maçını kazanmak istiyorduk. Avantaj sağlamak istiyorduk. Üzüntülüyüz. Biliyorsunuz seçim oldu. Yeni başkanımız seçildi. Bu arada eski başkanımız Hakan Karaahmet'e teşekkür ediyorum. Kulübü inanılmaz şekilde bir yerlere getirdi. Müthiş işler yaptı. Ona da bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

"İlerisi adına bizim için iyi şeyler olacaktır diye düşünüyorum”

Keleş, bugün yapılan kongrede yeni seçilen yönetime galibiyet hediye etmek istediklerini belirterek, “Yaklaşık bir aydır belirsizlik dönemi vardı. Oyuncularımızın ödemelerinde de sıkıntılar vardı. Yeni başkanımız seçildikten sonra maç öncesi oyuncularımızla bir toplantı yaptı. Daha önce de başkanımızla yönetici olarak çalışmıştım. Yeni yönetimde eski yönetimden yöneticilerimiz de var. Takımla tanışmaya ve konuşmaya geldiler. İlerisi için neler yapabileceklerini anlattılar. Oyuncularımızla görüşme yaptılar. Onlara bir galibiyet armağan etmek istedik. Kısmet olmadı. Ama ilerisi adına bizim için iyi şeyler olacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.