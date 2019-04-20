Hakan Kurt: “Korkulu rüya gerçek olmayacak”

Giresunspor Teknik Sorumlusu Hakan Kurt, Abalı Denizlispor mağlubiyetinin ardından, "Korkulu rüya gerçek olmayacak" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Giresunspor sahasında Abalı Denizlispor'a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşma sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Sorumlusu Hakan Kurt, kimsenin tahmin ettiği gibi korkulu bir rüyanın gerçek olmayacağını söyledi. Kurt, “Yaşanan istifaların ardından her zamanki gibi görev bize düşmüştü. Biz de hepimizin ortak paydası olan Giresunspor için bize düşen görevden kaçmadık ve kaçmayız da. Hafta içerisinde yaptığımız bazı değişikliklerle oyuna motive olmaya çalıştık. Motivasyonu en üst seviyeye çıkarmaya çalıştık. Oyuna da istediğimiz gibi iyi başladık. Rakip Denizlispor ama biz de nihayetinde Giresunsporuz. Ancak yediğimiz erken golün ardından toparlamaya çalışırken ikinci golü kalemizde gördük. Ardından fark 3'e çıkınca ne kadar iyi oynasak da puan kaybeden taraf olduk. Ancak şunu söyleyebilirim ki, devam edersek görev bizde kalırsa elimizden geleni bundan sonraki maçlar için yapmaya çalışacağız. Kimsenin beklediği gibi korkulu rüya gerçekleşmeyecek” ifadelerini kullandı.