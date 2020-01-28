Hakan Kutlu: "Belki de sezonun maçına çıkacağız"

Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Hakan Kutlu, "Bu hafta belki de sezonun maçına çıkacağız. İnşallah oradan da istediğimiz sonuçları elde ederiz" dedi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, bugün gerçekleşen antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kutlu, Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve bunun sonuçlarını 2 haftadır gördüklerini söyledi.

Ligin 20. haftasında deplasmanda zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını vurgulayan Kutlu, "2 haftadır iyi futbol oynayıp skorları aldık ama biz bunun sinyallerini ligin ilk yarısının son 8-9 maçında vermiştik. 11 maçtır yenilmiyoruz. Sadece arada bir Erzurum maçı var, o da zaten farklı olayların geliştiği bir maçtı. Antalya'da çok iyi hazırlandık ve bunun üzerine de 2 maç kazandık ama şimdi çok daha önemli, çok daha zor bir maça gideceğiz. Hatayspor maçı. Lig lideri olan bir takım, çok uzun zamandır bu ligde oynayan bir takım. Ama biz de oyuncularımızın performansıyla bu işe artık kalben inandıklarını görüyoruz. İnşallah Hatay maçından da iyi çalışıp, iyi oyun ortaya koyup iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Hedeflerinin ilk 6 içinde yer almak olduğunu kaydeden Kutlu, “Bu ligde performans farklılıkları oluyor hem bireysel olarak hem de takım olarak. Ama inşallah ilk 6'ya giren takımlardan bir tanesi de biz oluruz. Geçtiğimiz haftada bizim galip gelmemiz ve takip ettiğimiz takımların puan kaybetmesi bize yaradı ama bu hafta belki de sezonun maçına çıkacağız. İnşallah oradan da istediğimiz sonuçları elde ederiz" ifadelerini kullandı.

İdmanda düz koşunun ardından Milinkoviç salona geçerek çalışmasını sürdürdü. Antrenman şut, dar alanda kısa pas, kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak gerçekleştirildi.