Hakkari şehidi memleketi Giresun'a getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesi memleketi Giresun'a getirildi.

Van'da düzenlenen tören sonrası askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı tören mangası tarafından Dereli Belediyesine ait cenaze aracına konuldu.

Karşılama törenine, Şehidin babası Emrullah Dinç, annesi Zihre Dinç, kardeşleri Ahmeti Rukiye ve Halime Dinç'in yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Dinç'in naaşı Dereli ilçesine bağlı Tepeküknarlı Köyünde ki baba evine getirildi. Bir süre evde bekletilen naaş daha sonra Dereli Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şehit için Dereli ilçesinde ki Merkez Ulu Caminde öğle namazının ardından tören düzenlenecek.