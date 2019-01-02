Hamdi Arslan: “Gürcistan'da yapılan hamsi avında standart yok, katliam yapılıyor”

Ülkemizde hamside standart var. 9 santimden altında avlanma yasağı var ama orada öyle bir yasak yok” dedi.

Hamsinin Gürcistan kıyılarına geçmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamdi Arslan, tezgahlarda şu anda yerli hamsinin yerini koruduğunu kaydetti. Fiyatların 10 lira ile 15 lira arasında seyir ettiğini belirten Arslan, “Hamsinin karşı kıyılara geçtiğini artık biliyoruz. Ocak ayının ilk günü ise balıkçılarımız hamsinin peşinden Gürcistan'a geçti. Fakat şu anda tezgahlarda ki hamsi ise yerli hamsi Gürcistan'a geçen teknelerden hamsi henüz tezgahlara ulaşmadı. Bu da tabi fiyatlara da yansıyor şu anda ise 10 lira ile 15 lira arasında fiyatlar değişiyor” ifadelerini kullandı.

“Bölgemizden karşı kıyıya giden tekneler hükümetler arası anlaşmayla gidiyorlar. Yaklaşık 3 ay orada avcılık yapacaklar” diyen Hamdi Arslan, iki ülke arasındaki avcılık farklarına dikkat çekti. Hamdi Arslan, standart olmayan bir avcılığın katılama neden olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

“Türkiye ile Gürcistan arasında avcılık yönünden çok fazla farklılık var. Ülkemizde hamside standart var. 9 santimden altında avlanma yasağı var ama orada öyle bir yasak yok. Karşı kıyımızda 10'a yakın balık fabrikası var. Bu fabrikaları da Türk şirketler kurdu. Bizim burada avlayamadığımız hamsiyi orada avlıyor ve bu avlanan hamsinin büyük bölümü fabrikalara veriliyor. Buda orada avcılığın bir üstüne çıkarak adeta katliam oluyor. Türkiye'den yaklaşık 50 tekne geçiyor av için ve bu yasaklar olmadığı için yoğun bir avcılık yapıyorlar.”