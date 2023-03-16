Hasta ve yaşlı bakım eğitimini yurtdışında aldılar

Giresun'un Görele ilçesindeki Şehit Uğur Hancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AB Erasmus Projesi'ni tamamlayarak yurda döndü.

Şehit Uğur Hancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye Ulusal Ajansı ile 2017-2022 yıllarında 3 adet Erasmus projesi gerçekleştirdi. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Almanya'nın Kassel şehrinde, 2021-2022 yıllarında ise Almanya'nın Berlin şehrinde ve Portekiz'in Braga şehirlerinde hasta ve yaşlı bakımı stajı kapsamında Erasmus projesi yürüttü.

Görele Şehit Uğur Hancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Almanya'nın Berlin şehrinde bir aylık staj eğitimini tamamlayarak yurda döndü. Öğrenciler, bir aylık staj eğitiminde hasta ve yaşlı vatandaşlarla ilgilenerek bakımlarını üstlendiklerini belirten Okul Müdürü Hasan Ekin, “Sağlık alanında eğitim gören öğrenciler Avrupa Birliği ülkelerinde hasta ve yaşlı bakımı hizmetleri alanında uygulama stajlarını yürütmüştür. Avrupa sağlık sisteminin yakından görme imkanına sahip olan öğrenci ve öğretmenlerimiz yeni deneyimler ile yurda dönmüştür. Gerçekleştirilen Erasmus projelerine 42 öğrenci ve 8 öğretmen katılmıştır. Projeye katılan öğrenci ve öğretmenlerimiz staj çalışmalarının gerçekleştirildiği ülkelerde sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlere katılmıştır. Erasmus projeleri ile öğrencilerin mesleki becerileri ve yeteneklerinin gelişmesi desteklenmiştir. Böylelikle öğrencilerin iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazanmaları, iş pratiği bilgisi elde etme ve pedegojik becerilerin artırılması sağlanmıştır. Öğrenme hareketliği çerçevesinde yürütülen staj çalışmalarında öğrenciler yeni deneyimler kazanmıştır. Öğrencilerin elde ettikleri deneyimlerini öğrenme ortamlarına, beceri ve staj çalışmalarına farkındalık oluşturarak yansıtmaktadır” dedi.