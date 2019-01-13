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“Hayalimdeki madalya” proje şenliği ve ödül töreni yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek Programında kapsamında Giresun Spor Lisesi’ nin yürüttüğü ‘’Hayalimdeki Madalya’’ isimli proje, düzenlenen şenlik faaliyetleri ve ödül töreniyle tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destek Programında kapsamında Giresun Spor Lisesi' nin yürüttüğü ‘'Hayalimdeki Madalya'' isimli proje, düzenlenen şenlik faaliyetleri ve ödül töreniyle tamamlandı.


Projenin şenlik ve ödül töreni İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Halil Demirel ile okul ve kurumların yöneticilerinin, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.


Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ise projede yer alan okulların yöneticilerine katılım belgelerini takdim ederken, özel çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan bu projenin yürütülmesinde emeği geçen ve katılan tüm okul yöneticileri ile öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

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