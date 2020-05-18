Hayırsever 25 kişinin 40 bin liralık borcunu ödedi

Giresun'un Alucra ilçesinde bir hayırsever vatandaş tarafından 25 kişinin toplamda 40 bin liralık bakkal borcu ödendi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde mahalle bakkallarına giderek veresiye hesaplarını ödeyen gizemli yardımsever kişiler bu defa Alucra ilçesinde ortaya çıktı.

Alucra'da isminin açıklanmasını istemeyen gizemli hayırseverler, iki farklı esnafa girerek ödeme zorluğu çeken kişilerin borçlarını ödeyerek veresiye defterini satın aldılar.

İlçede esnaflık yapan Doğan Bingöl, “İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever gelerek ödeme zorluğu çeken müşterilerimin kim olduklarını öğrenerek uzun zaman borçlarını ödeyemeyenlerin borçlarını toplayıp ödemek istediğini söyledi ödedi ve gitti. Benim gibi diğer esnaf arkadaşlara da giderek onların müşterilerinin de borçlarını ödemiş. Toplamda 25 kişinin yaklaşık 40 bin lira gibi borcu silinmiş oldu“ bilgisini verdi.