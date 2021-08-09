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Hazırlık maçı: Giresunspor: 1 - Fenerbahçe: 3

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Giresunspor, 4.

hazırlık maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma sarı-lacivertli ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


23. dakikada Mesut'un kullandığı köşe atışında topla buluşan Zajc, pasını Szalai'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1


44. dakikada Zajc'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun kafayla topu ağlara yolladı. 0-2


60. dakikada Zeki'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Joey Pelupessy, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2


76. dakikada Fenerbahçe'nin hızlı atağında Szalai'nin pasında Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3



Stat: Çotanak Spor Kompleksi


Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Selahattin Altay, Cemil Tunç


Giresunspor: Okan (Onurcan dk. 46), Perez (Fatih dk. 84 ?), Hüsamettin (Hayrullah dk. 46), Silva Bacelar (Sergen dk. 74), Zeki (Diarra dk. 74), Joey Pelupessy (Arda dk. 84 ?), Napela (Erol Can dk. 62), Da Silva (Ertuğrul dk. 84 ?), Sergio (Çekdar dk. 74), Esat (Caner dk. 46) Balde (Eren dk. 62)


Yedekler: Traore, Göktan, Osman


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Fenerbahçe: Altay, Szalai, Tisserand (Zanka dk. 79), Novak (Muhammed dk. 78), Luiz Gustavo (Ozan Tufan dk. 80 ?), Mesut (Samata dk. 79), Ferdi (Mert dk. 66), Pelkas (İrfan Can dk. 66), Miha Zajc (Serdar Aziz dk. 66), Serdar Dursun (Valencia dk. 66), Samuel (Nazım dk. 79)


Yedekler: Berke, Bartu


Teknik Direktör: Vitor Pereira


Goller: Attila Szalai (dk. 23), Serdar Dursun (dk. 44), Valencia (dk. 76) (Fenerbahçe), Joey Pelupessy (dk. 60) (Giresunspor)


Sarı Kart: Pelkas (Fenerbahçe)

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