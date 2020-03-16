Hemşireler yoğun bakım sertifikalarını aldılar

Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yoğun Bakım Hemşireliği sertifika töreni düzenlendi.

Düzenlenen tören Başhekim Doç. Dr. Kemal Uzun, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ayşegül Torun Göktaş, kurum müdürleri ve çalışanların katılımıyla gerçekleşti.

Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 hafta süren eğitimin ardından katılımcılar Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Sertifikası almaya hak kazandılar.

Düzenlenen törende konuşan Başhekim Doç. Dr. Kemal Uzun " Bakanlığımızın kalite politikaları gereği ilgili alanlarda uzmanlaşmış sağlık çalışanlarıyla çalışmak hedeflerden birisi, bu bağlamda uzun zamandır yoğun bakım sertifika programı yapılıyor. Çalışanın kendini geliştirmesi, alandaki ilgi alakasını, bilgi ve becerisini arttırma teşebbüsüdür dolayısıyla katılan herkese mesleği adına ilerleme çabasından dolayı teşekkür ediyorum, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyorum" dedi.