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Heyelan yolu kapattı

Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı.


Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesinin 28. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu beldeyi ilçeye bağlayan yol ulaşıma kapandı. Yağışlar sonucu yumuşayan toprağın sebep olduğu heyelanda Taşocağı mevkisindeki büyük kayaların koparak yolu kapattığı görüldü.


Karayolları ekipleri tarafından gerekli işaretlemeler yapılarak köy yoluna bağlı servis yolundan ulaşım verilmeye çalışıldığı ve iş makinelerinin kapanan yolu açma çalışmalarına başladığı belirtildi.

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