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Heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları sürüyor

Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelanın kapattığı yolu açma çalışmaları devam ediyor.


Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Kovanlık beldesi 28. kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu dev kayalar yolu kapattı. Karayolları ekiplerinin yolu açmak için devam ettirdiği çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceği ve bu süre zarfında ulaşımın servis yolu olan köy yolundan sağlanacağı belirtildi.

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