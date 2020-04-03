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Hollanda'da hayatını kaybeden aile Giresun'da toprağa verildi

Hollanda’da yaşadıkları evde cenazeleri bulunan anne ile iki çocuğu ve kayınvalidesi Giresun’un Tirebolu ilçesinde toprağa verildi.

Hollanda'da yaşadıkları evde cenazeleri bulunan anne ile iki çocuğu ve kayınvalidesi Giresun'un Tirebolu ilçesinde toprağa verildi.



Hollanda'nın Etten-Leur kentinde yaşayan anne Gülcan Kandemir, oğlu Atakan, kızı Deniz ve kayınvalidesi Hikmet Kandemir bir hafta önce evde ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili yapılan soruşturmada zehirlenerek cinayete kurban gittikleri anlaşılan aynı ailenin dört ferdi memleketleri Tirebolu'ya getirildi. İlçenin Yeniköy Mahallesi'ndeki camide virüs nedeniyle sosyal mesafe korunarak tedbirlerin alındığı cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.


Hollanda'da yaşanan olayla ilgili ise pizzalarına zehir katarak kayınvalidesini, eşi ve iki çocuğunu öldürmek suçundan baba O.K.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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