İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Giresun'da

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi açılış ve ziyaret için Giresun'a geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Piraziz ve Tirebolu ilçelerine İBB tarafından verilen katkıyla hayata geçirilen projeleri yerinde incelemek ve açılışını gerçekleştirmek üzere Giresun'a geldi. İlk ziyaretini Piraziz ilçesinde gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu burada, 100. Yıl Çocuk Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Buradan Giresun Hacı Miktat Camiinde Cuma namazı kılan İmamoğlu daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak Atatürk Meydanı'nda bir konuşma yaptı.

İmamoğlu yaptığı konuşmada, “6 Mayıs'tan sonra seçimi iptal ettiler de buraya geldim ya. Buradaki meydanda güzel Karadenizliler'in onlara tepkisini hemen unuttular. Yüz binlerce insan, beni bir günde Trabzon'dan Giresun'a, Giresun. Ordu'yu ağırladılar. 20 noktada önümüzü kestiler. Bize, demokrasi ve hukuk adına destek oldular. İstanbul'da 806 bin kez tokat yediler. Ama bugün hala başka başka işlerle uğraşıyorlar. 3 oydan birini hukuksuz kabul edip, seçimi iptal ettiler. Şimdi de uydurma davalarla, uydurma soruşturmalarla milletimizin iradesini yok saymaya gayret ediyorlar” dedi.

“Fark gözetmeden yapmadan hizmet ettiğimiz 16 milyonun oyuna talibim”

İstanbul'da hiç fark gözetmeden yapmadan 16 milyona hizmet ettiğini de ifade eden İmamoğlu, “16 milyon İstanbulluya hizmet ediyorum. ‘16 milyon insandan oy almadın' diyen düşünceden değiliz biz. Hepiniz zarfı atıyorsunuz ya, o sandığa atılan oylar, o sandıkta karıştı. Ben diyorum ki kalben, ‘16 milyon İstanbullu'nun oyunu almış gibi çalışıyorum. Kimseyi birbirinden ayırmıyoruz. Ha gönlüm ister, bir dahaki seçimde 16 milyonunda oyunu alayım. Onu isterim. Memleketimin her insanı bize oy versin. Ancak, işte bu ayrıcılığı, bu ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı memleketin gündemine sokan insanlardan bir an önce kurtulmak zorundayız. Altılı Masa, Türkiye'de ilk kez farklı görüşleri bir araya toparlayıp, gerçekten güzel bir geleceği inşa etme konusunda kararlı bir çalışma içerisindeler. Biz, bu çalışmanın neferi olacağız. Memleketi ayağa kaldıracağız. Coşkuyla sandıklara gideceğiz” dedi.

İmamoğlu burada yaptığı konuşmanın ardından Tirebolu'da meydan düzenlemesi ve park açılışına katılmak üzere ayrıldı.