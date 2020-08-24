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İçişleri Bakanlığından SMS ile Giresun'da tehlike uyarısı

İçişleri Bakanlığı afet bölgesi Giresun’da vatandaşları SMS yoluyla uyardı.

İçişleri Bakanlığı afet bölgesi Giresun'da vatandaşları SMS yoluyla uyardı.


Bölgede bulunan vatandaşların cep telefonlarına GSM operatörleri tarafından gönderilen mesajda can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olmaları istendi.


İçişleri Bakanlığı mesajında, “Değerli Giresunlu Hemşehrilerimiz; Yoğun yağış, sel ve heyelanlardan etkilenen ilçelerimizde özellikle beton yolların altlarında boşalmalar olabileceği değerlendirildiğinden, can ve mal emniyeti açısından dikkatli olmanızı rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

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